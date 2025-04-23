23 апреля, 10:36
Одна валюта дорожает, другая дешевеет: что с курсами валют
Основні тези
- Доллар подорожал в банках и на черном рынке, тогда как евро подешевело в обменниках.
- С 21 по 28 апреля прогнозируется курс доллара на уровне 40,80 – 41,30 гривны, а евро – 45 – 48 гривен.
Доллар подорожал в банках и на черном рынке. В то же время евро подешевело за последние сутки. Наибольший спад стоимости произошел в обменниках.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 23 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (+10 копеек против 22 апреля) и продажа по 41,65 гривны (+5 копеек).
Читайте также Самая большая сумма: НБУ перечислит рекордный размер средств в Госбюджет
- Покупка евро проходит по 47 гривен (без изменений), продажа – по 47,97 гривны (-3 копейки).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,31 гривне (+16 копеек), а продать по 41,36 гривны (+26 копеек).
- Покупка евро по 47,18 гривны (-12 копеек), а продажа по 47,69 гривны (+19 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40,50 гривны (-30 копеек), а продают по 41,45 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 46,60 гривны (-54 копеек), а продают по 47,95 гривны (+3 копейки).
Что с курсом после Пасхи
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что накануне праздников часть граждан продает валюту для того, чтобы сделать нужные праздничные закупки. А как после Пасхи, ожидается, что на наличном рынке предложение будет больше в среднем на 10 – 15%.
Не является исключением сохранение относительной тождественности курсов и в течение послепраздничной недели. После американской таможенной "кардионагрузки", международные курсы доллара немного ослабли и ожидают дальнейших действий мировых руководителей.
В то же время Лесовой заявил, что ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора.
Обратите внимание! С 21 апреля по 28 апреля на наличном рынке доллар будет по 40,80 – 41,30 гривны, а евро – по 45 – 48 гривен.