Доллар и евро резко подорожали: в банках и на черном рынке новые курсы
- Доллар и евро выросли в цене на черном рынке и в банках, но подешевели в обменниках.
- Банкир Тарас Лесовой прогнозирует стабильность курса перед Пасхой, с возможными изменениями из-за монетарных и геополитических факторов.
За последние сутки американская и европейская валюты существенно выросли в цене. Наибольший рост произошел на черном рынке и в банках. В то же время в обменниках курсы обеих валют подешевели, особенно доллар.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 10 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривне (+20 копеек против 9 апреля) и продажа по 41,60 гривны (+20 копеек).
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- Покупка евро проходит по 45,10 гривны (+15 копеек), продажа – по 45,95 гривны (+35 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,20 гривны (+21 копейка), а продать по 41,35 гривны (+28 копеек).
- Покупка евро по 45,60 гривны (+30 копеек), а продажа по 45,90 гривны (+29 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40,50 гривны (-23 копейки), а дают по 41,40 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,16 гривны (-17 копеек), а продают по 45,95 гривны (-11 копеек).
Каким будет доллар и евро перед Пасхой
В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что неделю перед Пасхой на рынке будет уравновешенная ситуация. Он прогнозирует, что на наличном рынке доллар будет находиться на уровне 40,70 – 41,50 гривны, а евро – на уровне 44,50 – 45,50 гривны.
В течение следующей недели ожидаем уменьшения давления на курс от экспортеров и постепенное уравновешивание рынка. Но ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять НБУ.
Лесовой также назвал факторы от которых будут зависеть курсовые события на рынке, а это эффективность монетарных мер, режим управляемой гибкости, экономические процессы в стране и геополитические процессы достижения мира.