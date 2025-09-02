2 сентября, 12:41
Злотый дорожает: как изменился курс 2 сентября
Основні тези
- Официальный курс злотого по состоянию на 2 сентября по НБУ составляет 11,39 гривен, рост на 9 копеек от 1 сентября.
- Средний курс злотого в банках: покупка - 11 грн за 1 злотый, продажа – 11,66 гривен; в обменниках: покупка – 11,23 гривны, продажа – 11,33 гривен.
Курс злотого к гривне стабильного растет на несколько копеек в день. В целом колебания остаются стабильными.
Какой официальный курс злотого 2 сентября?
По официальному курсу НБУ по состоянию на 2 сентября курс злотого достиг 11, 39 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Смотрите также Цена в банках и в обменниках: где валюты изменились больше всего
Его стоимость выросла на 9 копеек по сравнению с 1 сентября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 2 сентября такой:
- покупка – 11 гривен за злотый (стоимость не изменилась, по сравнению с 1 сентября);
- продажа – 11,66 гривен за злотый (+6 копеек).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,23 гривны за злотый (-2 копейки по сравнению с 1 сентября);
- продажа – 11,33 гривны за злотый (-2 копейки).
Курс злотого 2 сентября 2024 года – 2 сентября 2025 года / "Минфин"
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 100 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 123 гривны.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 166 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 133 гривны за 100 злотых.
Что происходило со злотым и другими валютами в августе?
- В начале августа продолжалось падение злотого. В частности, официальный 1 числа составил – 11,17 гривны. В то же время в банках и обменниках ситуация была аналогична июльской. Всего в августе происходили лишь незначительные колебания.
- Официальный курс доллара с начала года почти не изменился, ожидается стабильность ожидается стабильность доллара в начале сентября с верхней границей в 42 гривны. На межбанке и наличном рынке с 1 по 7 сентября курс доллара ожидается в пределах 41,6 – 42 гривен.
- Зато курс евро поднялся с начала года до июня, основное влияние имеет соотношение доллара и евро на мировых рынках. В первую неделю сентября не ожидаются существенные изменения курса евро, сохраняя соотношение доллара и евро в пределах 1,15 – 1,2.