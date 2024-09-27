Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 27 сентября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,75 гривны. То есть со вчера, 26 сентября, цена валюты опустилась. Таким образом, официальная стоимость 100 злотых в Украине будет составлять 1 075 гривен.

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Курс злотого в банках и обменниках

В банках и обменных пунктах курсы валют также изменились. В частности, покупка польского злотого в банках обойдется дороже официального курса на 11 копеек.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,60 гривны (+10 копеек) и продажа – по 10,86 гривны (-9 копеек);

составляет в среднем по 10,60 гривны (+10 копеек) и продажа – по 10,86 гривны (-9 копеек); В то же время обменники покупают злотые по 10,78 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,87 гривны (-1 копейка).

То есть, за 100 злотых в банках придется заплатить немало – около 1 086 гривен, а в обменниках – 1 087 гривен.

Интересно! Стоит помнить, что окончательная стоимость валюты зависит от конкретного финансового учреждения, где вы будете покупать валюту.