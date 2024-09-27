Офіційний курс злотого в Україні

Станом на 27 вересня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,75 гривні. Тобто від учора, 26 вересня, ціна валюти опустилася. Таким чином, офіційна вартість 100 злотих в Україні буде становити 1 075 гривень.

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Курс злотого в банках та обмінниках

У банках та обмінних пунктах курси валют також змінилися. Зокрема, купівля польського злотого в банках обійдеться дорожче за офіційний курс на 11 копійок.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому по 10,60 гривні (+10 копійок) та продаж – по 10,86 гривні (-9 копійок);

становить у середньому по 10,60 гривні (+10 копійок) та продаж – по 10,86 гривні (-9 копійок); Водночас обмінники купують злоті по 10,78 гривні (без змін), а продають – вже по 10,87 гривні (-1 копійка).

Тобто, за 100 злотих у банках прийдеться заплатити чимало – близько 1 086 гривень, а в обмінниках – 1 087 гривень.

Цікаво! Варто памʼятати, що остаточна вартість валюти залежить від конкретної фінансової установи, де ви будете купувати валюту.