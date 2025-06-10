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10 июня, 09:45
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Ситуация стабильная: что происходит со злотым в первой половине июня 2025 года

Анастасия Зорик
Основні тези
  • 10 июня официальный курс злотого в Украине составляет 11,09 гривны, что на 7 копеек больше, чем 9 июня.
  • Средний курс злотого в банках: покупка – 10,80 гривны, продажа – 11,45 гривны; в обменниках: покупка – 11,05 гривны, продажа – 11,15 гривны.

Курс злотого в Украине стабилен. Изменения на валютном рынке незначительные. В частности, сегодня несколько вырос официальный курс злотого.

Какой официальный курс злотого сейчас

10 июня, официальный курс злотого в Украине достиг – 11,09 гривны (+7 копеек, по сравнению с 9 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках 10 июня

Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках, изменился так:

  • покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 9 июня);
  • продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках, в свою очередь, изменения следующие:

  • покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений);
  • продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).

Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых

  • чтобы приобрести 100 злотых в банке, нужно иметь примерно – 1 145 гривен;
  • дабы купить 100 злотых в обменнике, необходимо ориентировочно – 1 115 гривен.

Какую сумму можно выручить за 100 злотых сейчас

  • при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 080 гривен;
  • если обменивать 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 105 гривен.