10 июня, 09:45
Ситуация стабильная: что происходит со злотым в первой половине июня 2025 года
Основні тези
- 10 июня официальный курс злотого в Украине составляет 11,09 гривны, что на 7 копеек больше, чем 9 июня.
- Средний курс злотого в банках: покупка – 10,80 гривны, продажа – 11,45 гривны; в обменниках: покупка – 11,05 гривны, продажа – 11,15 гривны.
Курс злотого в Украине стабилен. Изменения на валютном рынке незначительные. В частности, сегодня несколько вырос официальный курс злотого.
Какой официальный курс злотого сейчас
10 июня, официальный курс злотого в Украине достиг – 11,09 гривны (+7 копеек, по сравнению с 9 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках 10 июня
Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках, изменился так:
- покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 9 июня);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках, в свою очередь, изменения следующие:
- покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).
Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, нужно иметь примерно – 1 145 гривен;
- дабы купить 100 злотых в обменнике, необходимо ориентировочно – 1 115 гривен.
Какую сумму можно выручить за 100 злотых сейчас
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 080 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 105 гривен.