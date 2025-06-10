Ситуация стабильная: что происходит со злотым в первой половине июня 2025 года

Курс злотого в Украине стабилен. Изменения на валютном рынке незначительные. В частности, сегодня несколько вырос официальный курс злотого.

Какой официальный курс злотого сейчас

10 июня, официальный курс злотого в Украине достиг – 11,09 гривны (+7 копеек, по сравнению с 9 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках 10 июня

Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках, изменился так:

покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 9 июня);

продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках, в свою очередь, изменения следующие:

покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).

Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых

чтобы приобрести 100 злотых в банке, нужно иметь примерно – 1 145 гривен;

дабы купить 100 злотых в обменнике, необходимо ориентировочно – 1 115 гривен.

Какую сумму можно выручить за 100 злотых сейчас