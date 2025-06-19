19 июня, 09:48
Волноваться не стоит: как подорожал злотый во второй половине июня
Основні тези
- По состоянию на 19 июня, официальный курс злотого в Украине составляет 11,21 гривны, что на 2 копейки меньше, чем 18 июня.
- В банках курс покупки злотого составляет 10,80 гривны, продажи – 11,50 гривны, тогда как в обменниках покупка – 11,15 гривны, продажа – 11,29 гривны.
Курс злотого в течение июня не претерпевал весомых изменений. Те колебания, которые происходили, не были весомыми и почти не ощущались.
Что происходит с официальным курсом злотого в Украине сейчас
По состоянию на 19 июня, официальный курс злотого составляет – 11,21 гривны (-2 копейки, по сравнению с 18 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в Украине и обменниках
Как сообщает "Минфин", средний банковский курс злотого изменился следующим образом:
- покупка – 10,80 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 18 июня);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (-5 копеек).
А вот в обменниках средний курс злотого уже такой:
- покупка – 11,15 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,29 гривны за злотый (+1 копейка).
За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых
- сегодня приобрести 100 злотых в банке можно за примерно – 1 150 гривен;
- купить 100 злотых в обменнике можно за ориентировочно – 1 129 гривен.
Сколько можно получить гривен, при обмене 100 злотых сейчас
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 080 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно выручить примерно – 1 115 гривен.