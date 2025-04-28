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28 апреля, 10:36
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Держим руку на пульсе как изменился курс злотого после выходных

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс злотого в Украине по состоянию на 28 апреля составляет 11,10 гривен, что на 1 копейку больше, чем 25 апреля.
  • Средний курс в банках: покупка - 10,70 гривен, продажа - 11,35 гривен; в обменниках: покупка - 10,91 гривен, продажа - 11,05 гривен.

Курс злотого стабилизировался. После окончания пасхальных праздников, резких колебаний не происходило. Сейчас происходящие колебания почти неощутимы.

Как изменился официальный курс злотого

По состоянию на 28 апреля, официальный курс злотого в Украине составляет – 11,10 гривен (+1 копейка, по сравнению с 25 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой сейчас курс злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина" средний курс злотого в банках после выходных изменился так:

  • покупка – 10,70 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 25 апреля);
  • продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках ситуация также весомо не изменилась:

  • покупка – 10,91 гривны за злотый (+1 копейка);
  • продажа – 11,05 гривны за злотый (+1 копейка).

Сколько надо гривен для приобретения 100 злотых сегодня

  • чтобы купить 100 злотых сегодня в банке, нужно иметь примерно – 1 135 гривен;
  • для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо иметь уже – 1 105 гривен.

Сколько можно получить при обмене 100 злотых сегодня

  • при обмене 100 злотых сегодня в банке можно получить примерно – 1 070 гривен;
  • если обменивать 100 злотых в обменнике, можно выручить ориентировочно – 1 091 гривен.