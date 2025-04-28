Держим руку на пульсе как изменился курс злотого после выходных

Курс злотого стабилизировался. После окончания пасхальных праздников, резких колебаний не происходило. Сейчас происходящие колебания почти неощутимы.

Как изменился официальный курс злотого

По состоянию на 28 апреля, официальный курс злотого в Украине составляет – 11,10 гривен (+1 копейка, по сравнению с 25 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой сейчас курс злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина" средний курс злотого в банках после выходных изменился так:

покупка – 10,70 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 25 апреля);

продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках ситуация также весомо не изменилась:

покупка – 10,91 гривны за злотый (+1 копейка);

продажа – 11,05 гривны за злотый (+1 копейка).

Сколько надо гривен для приобретения 100 злотых сегодня

чтобы купить 100 злотых сегодня в банке, нужно иметь примерно – 1 135 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо иметь уже – 1 105 гривен.

Сколько можно получить при обмене 100 злотых сегодня