Рост ощутимый: как изменился курс злотого перед началом июля

Курс злотого в течение июня оставался стабильным. Изменения, которые происходили, были почти неощутимы.

Какой официальный курс злотого сейчас

По состоянию на 25 июня, официальный курс злотого – 11,40 гривны (+17 копеек, по сравнению с 24 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился так:

покупка – 10,93 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 23 июня);

продажа – 11,53 гривны за злотый (-10 копеек).

А в обменниках средний курс злотого такой:

покупка – 11,30 гривны за злотый (+4 копейки);

продажа – 11,40 гривны за злотый (+1 копейка).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

сегодня в банке купить 100 злотых можно за ориентировочно – 1 153 гривен;

а вот в обменнике приобрести 100 злотых можно за примерно – 1 140 гривен.

Какую сумму можно выручить при обмене 100 злотых