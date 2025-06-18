18 июня, 10:36
Что происходит с курсом злотого перед 20 июня
Основні тези
- Официальный курс злотого на 18 июня составляет 11,23 гривны, что на 5 копеек меньше, чем 17 июня.
- В банках курс злотого такой: покупка составляет 10,85 гривны, продажа – 11,55 гривны, без изменений по сравнению с 17 июня.
Курс злотого несколько вырос в мае. В течение июня весомых увеличений не происходило. Сейчас ситуация продолжает быть стабильной.
Что происходит с официальным курсом злотого
18 июня, официальный курс злотого – 11,23 гривны (-5 копеек, по сравнению с 17 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменилась ситуация с курсом злотого в банках и обменниках
Данные "Минфина", показывают, что средний курс злотого в банках сейчас такой:
- покупка – 10,85 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 17 июня);
- продажа – 11,55 гривны за злотый (без изменений).
Несколько изменилась ситуация в обменниках:
- покупка – 11,15 гривны за злотый (-2 копейки);
- продажа – 11,28 гривны за злотый (-2 копейки).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- в банке 100 злотых можно купить за ориентировочно – 1 155 гривен;
- в обменнике 100 злотых можно приобрести за примерно – 1 128 гривен.
Сколько гривен можно выручить за 100 злотых
- за 100 злотых в банке можно выручить примерно – 1 085 гривен;
- а вот в обменнике за 100 злотых есть возможность получить в среднем – 1 115 гривен.