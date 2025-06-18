Что происходит с курсом злотого перед 20 июня

Курс злотого несколько вырос в мае. В течение июня весомых увеличений не происходило. Сейчас ситуация продолжает быть стабильной.

Что происходит с официальным курсом злотого 18 июня, официальный курс злотого – 11,23 гривны (-5 копеек, по сравнению с 17 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Военные пенсии: что делать, когда выплаты посчитали неправильно Как изменилась ситуация с курсом злотого в банках и обменниках Данные "Минфина", показывают, что средний курс злотого в банках сейчас такой: покупка – 10,85 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 17 июня);

продажа – 11,55 гривны за злотый (без изменений). Несколько изменилась ситуация в обменниках: покупка – 11,15 гривны за злотый (-2 копейки);

продажа – 11,28 гривны за злотый (-2 копейки). За сколько сегодня можно купить 100 злотых в банке 100 злотых можно купить за ориентировочно – 1 155 гривен;

в обменнике 100 злотых можно приобрести за примерно – 1 128 гривен. Сколько гривен можно выручить за 100 злотых за 100 злотых в банке можно выручить примерно – 1 085 гривен;

а вот в обменнике за 100 злотых есть возможность получить в среднем – 1 115 гривен.