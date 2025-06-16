Укр Рус
Экономика Новости экономики Ощутимый рост: как изменился курс злотого после выходных
16 июня, 10:30
1

Ощутимый рост: как изменился курс злотого после выходных

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс злотого на 16 июня составляет 11,16 гривны, что на 11 копеек меньше, чем 13 июня.
  • В обменниках курс покупки вырос на 5 копеек до 11,15 гривны, тогда как курс продажи остался без изменений на уровне 11,25 гривны.

В середине июня курс злотого несколько вырос. Эти изменения довольно незначительны. В целом ситуация на валютном рынке стабильная.

Что происходит с официальным курсом злотого

По состоянию на 16 июня, официальный курс злотого – 11,16 гривны (-11 копеек, по сравнению с 13 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Евро после выходных растет: где больше всего изменилась цена

Изменился курс в банках и обменниках

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился так:

  • покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 13 июня);
  • продажа – 11,50 гривны за злотый (+5 копеек).

Небольшие изменения ощутимы и в обменниках:

  • покупка – 11,15 гривны за злотый (+5 копеек);
  • продажа – 11,25 гривны за злотый (без изменений).

Сколько гривен в 100 злотых сегодня

  • если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 080 гривен;
  • при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность получить – 1 115 гривен.

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

  • в банке 100 злотых можно приобрести за – 1 150 гривен;
  • в обменнике покупка 100 злотых обойдется в – 1 125 гривен.