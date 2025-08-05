В течение июля курс злотого оставался стабильным. В конце месяца эта валюта начала дешеветь. В первых числах августа такая тенденция продолжалась, однако сейчас ощутимы весомые изменения.

Как изменился официальный курс 5 августа? 5 августа, официальный курс злотого достиг – 11,30 гривны (+16 копеек, по сравнению с 4 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Матерям без вести пропавших военных предусмотрены выплаты от государства: как их получить Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках? Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках изменился следующим образом: покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 4 августа);

продажа – 11,50 гривны за злотый (+5 копеек). В обменниках ситуация такая: покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,34 гривны за злотый (-4 копейки). Сколько нужно гривен сейчас, чтобы купить 100 злотых? для приобретения 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 150 гривен;

в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 1 134 гривен. Сколько гривен в 100 злотых сейчас? если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 090 гривен;

а вот при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить примерно – 1 120 гривен.