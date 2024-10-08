Цена злотого в Украине: какой официальный курс польской валюты

По состоянию на 8 октября официальный курс польского злотого снизился еще на 7 копеек, таким образом продолжая тенденцию, продолжающуюся с прошлой недели. Впрочем, в обменниках и банках стоимость валюты остается относительно стабильной.

Официальный курс злотого в Украине официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 8 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,46 гривны (-7 копеек против 7 октября).

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Итак, по состоянию на сегодня, согласно официальному курсу, стоимость 100 польских злотых в Украине составит 1 046 гривны, что на семь гривен меньше от 7 октября, и на 12 гривен – от 4 октября.

Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках остался без существенных изменений. Продают валюту эти финансовые учреждения по аналогичный цене, впрочем в обменниках курс покупки валюты все еще существенно выше, чем в банках.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,30 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,67 гривны (-6 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,60 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,73 гривны (-2 копейки).