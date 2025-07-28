Колебания ощутимы: как изменился курс злотого после выходных

Курс злотого в течение лета не претерпел весомых изменений. Вероятно, такие же тенденции будут ощутимы до конца июля 2025.

Что происходит с официальным курсом злотого 28 июля? Официальный курс злотого 28 июля достиг – 11,51 гривны (-3 копейки, по сравнению с 25 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также США и ЕС достигли торгового соглашения: Трамп раскрыл детали Как изменился курс злотого в банках и обменниках? По данным издания "Минфин", средний курс злотого в банках: покупка – 11,10 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 25 июля);

продажа – 11,68 гривны за злотый (+3 копейки). В обменниках ситуация также несколько изменилась: покупка – 11,42 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,54 гривны за злотый (-1 копейка). Сколько надо гривен сейчас, чтобы купить 100 злотых если приобретение происходит в банке, необходимо иметь ориентировочно – 1 168 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 154 гривен. Сколько можно получить за 100 злотых сейчас при обмене 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 110 гривен;

если обменивать 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить примерно – 1 142 гривен.