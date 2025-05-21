Изменения есть: какой курс злотого в Украине во второй половине мая 2025 года

Курс злотого в течение мая был стабилен. Происходящие колебания почти незначительны и неощутимы.

Какой официальный курс доллара в Украине

По состоянию на 21 мая, официальный курс злотого в Украине составляет 10,98 гривны (без изменений, по сравнению с 20 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина", банковский средний курс злотого таков:

покупка – 10,60 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 20 мая);

продажа – 11,30 гривны за злотый (+5 копеек).

В обменниках, в свою очередь, ситуация изменилась так:

покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,10 гривны за злотый (+5 копеек).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

купить 100 злотых в банке сегодня можно за примерно – 1 130 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо ориентировочно – 1 110 гривен.

Сколько можно получить при сдаче 100 злотых