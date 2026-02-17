Деньги на покупку американского оружия: Украине выделяют новую помощь
- Латвия выделяет Украине 10 миллионов евро для закупки американского оружия через фонд PURL НАТО.
- Ранее Латвия уже выделила 125 тысяч евро для восстановления энергосистемы Украины, и общий объем ее помощи превысил 1,6% латвийского ВВП.
Страна-партнер Украины –Латвия –планирует выделить 10 миллионов евро на поддержку Киева. Деньги будут предоставлены в рамках фонда PURL НАТО.
Какую помощь окажет Латвия?
Такое решение во вторник, 17 февраля, приняло правительство страны, о чем сообщила премьер Латвии Эвика Силиня.
Читайте также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атакует Украину
Отмечается, что эти средства будут использованы для закупки вооружения и оборудования, чтобы помочь Украине защищаться.
Закупки будут осуществляться в США - нашего стратегического партнера, что обеспечит надежную и качественную помощь,
– написала Эвика Силиня.
Обратите внимание! Вклад Латвии осуществляется в пределах 0,25% от ВВП, что подтверждает поддержку Украины.
Напомним, что ранее страна выделила для Киева 125 тысяч евро. Средства предусматривались для восстановления энергосистемы и обеспечения бесперебойного электроснабжения. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
27 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Киеве двусторонние переговоры с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.
Сибига выразил благодарность Латвии за поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения. В целом объем помощи уже превысил 1,6% латвийского ВВП.
Речь идет об оружии, боеприпасы, подготовку военнослужащих, финансовую поддержку. Благодарны Латвии также за присоединение к PURL и за недавнюю передачу 42 бронетранспортеров "PATRIA 6x6",
– отметил Андрей Сибига.
Заметьте! Отдельно представители двух стран сосредоточились на поддержке энергетического сектора. Украина выразила благодарность за дополнительный вклад Латвии в размере 125 тысяч евро, который будет способствовать восстановлению объектов энергетики, бесперебойному электроснабжению и стабилизации энергосистемы.
Кто еще оказал помощь в рамках программы PURL?
- Инициатива PURL привлекла уже более 20 стран. Партнеры собрали в целом на 4,5 миллиарда долларов. Больше всего денег на оружие для Украины собрали Германия, Нидерланды и Норвегия.
- Страны продолжают активно приобщать к инициативе. Например, 13 февраля Швеция сообщила, что выделяет денежную помощь в размере 100 миллионов долларов США в рамках программы PURL. Это уже третий раз, когда страна делает вклад в программу.