Экономика Новости экономики Латвия выделила Украине 6,8 миллиона евро помощи: на что потратят эти деньги
30 марта, 21:05
Латвия выделила Украине 6,8 миллиона евро помощи: на что потратят эти деньги

Полина Буянова
Основні тези
  • Латвия выделила Украине 6,8 миллиона евро для укрепления энергосети, укрытий, инфраструктуры и социальной устойчивости.
  • Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что ее страна будет всегда стоять рядом с Украиной.

В понедельник, 30 марта, стало известно, что правительство Латвии приняло новый пакет поддержки для Украины на сумму 6,8 миллиона евро.

Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на своей странице в соцсети Х.

На что направят пакет помощи?

По словам Байбы Браже, новый пакет помощи укрепит украинскую энергосеть, укрытие, инфраструктуру, социальную и гражданскую устойчивость, а также возможности использования дронов.

Латвия будет всегда стоять рядом с Украиной, 
– подчеркнула министр.

Напомним, 17 февраля стало известно, что правительство Латвии решило выделить 10 миллионов евро на поддержку Украины в рамках инициативы НАТО под названием PURL. По словам премьер-министра страны, эти средства будут направлены на закупку вооружения и оборудования, чтобы помочь Украине защищаться.

23 февраля, на фоне массированных обстрелов, министр иностранных дел Латвии Байба Браже также заявила, что ее страна демонтирует одну из ТЭС и готова передать объект Украине.

Военная помощь для Украины: последние новости

  • Издание El Pais сообщает, что во время недавнего визита в Мадрид президент Украины Владимир Зеленский получил обещание от Испании передать Украине пять ракет PAC-2 к системам ПВО Patriot. 
     

  • Именно эти ракеты сейчас находятся на вооружении полка противовоздушной артиллерии испанской армии и стоят от 3 до 4 миллионов долларов за единицу, за пять – около 15 миллионов евро.
     

  • 13 марта стало известно, что Украина получила новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 от Германии. Они способны сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты - "Кинжалы", "Искандеры" и "Цирконы".