Латвия выделила Украине 6,8 миллиона евро помощи: на что потратят эти деньги

В понедельник, 30 марта, стало известно, что правительство Латвии приняло новый пакет поддержки для Украины на сумму 6,8 миллиона евро.

Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на своей странице в соцсети Х.

На что направят пакет помощи?

По словам Байбы Браже, новый пакет помощи укрепит украинскую энергосеть, укрытие, инфраструктуру, социальную и гражданскую устойчивость, а также возможности использования дронов.

Латвия будет всегда стоять рядом с Украиной,

– подчеркнула министр.

Напомним, 17 февраля стало известно, что правительство Латвии решило выделить 10 миллионов евро на поддержку Украины в рамках инициативы НАТО под названием PURL. По словам премьер-министра страны, эти средства будут направлены на закупку вооружения и оборудования, чтобы помочь Украине защищаться.

23 февраля, на фоне массированных обстрелов, министр иностранных дел Латвии Байба Браже также заявила, что ее страна демонтирует одну из ТЭС и готова передать объект Украине.

