Бесплатная коммуналка: кто из украинцев имеет право на льготу и как ее оформить
- Льготы на коммунальные услуги доступны различным категориям населения, включая пенсионеров, лиц с инвалидностью вследствие войны, и лиц с особыми заслугами перед Родиной.
- Для оформления льготы необходимо подать документы в Пенсионный фонд лично, по почте или онлайн, имея при себе паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, и учетный номер налогоплательщика.
Отдельные категории украинцев имеют скидку на оплату коммуналки. Некоторые из них могут пользоваться газом, светом и водой бесплатно.
Кто имеет право на льготу на оплату коммуналки
Льгота доступна разным категориям населения, передает 24 Каналыл со ссылкой на ПФУ.
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Льготу могут применить для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом, поставки и распределения газа, электроэнергии, тепла и воды, а также вывоза мусора. Кроме этого предоставляют льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Получить 100% скидки на оплату могут:
- Пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах и поселках;
- Лица, проживающих в селах и поселках, работают или ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры;
- Лица с инвалидностью вследствие войны;
- Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной и члены семей умершего лица, которая имеет особые заслуги перед Родиной.
Как оформить скидку на коммунальные услуги
Подать в Пенсионный фонд документы для назначения скидки на коммуналку можно одним из способов:
- Лично, обратившись в выбранный сервисный центр ПФУ или к уполномоченным должностным лицам сельского, поселкового, городского совета, общины, ЦНАПа;
- По почте – в адрес органа ПФУ;
- Онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, приложение "Пенсионный фонд" или через Дию.
Для оформления льготы нужно иметь с собой:
- Паспорт;
- Документ, подтверждающий право на льготу;
- Учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.
Льготу предоставляют в течение 12 месяцев с месяца определения соответствующего права, но не более чем до последнего дня календарного года. С нового календарного года право на получение знажки определяет ПФУ автоматически в соответствии с доходами семьи.
Льготу предоставляют при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен.