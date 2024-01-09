Кто из украинцев может не платить за коммунальные услуги
Некоторые украинцы могут получить годовую льготу, позволяющую не платить за коммунальные услуги. Льгота составляет 100% скидки на все платежки, но при условии, что человек отвечает определенным критериям.
Кто может иметь льготу
Получить скидку на полную сумму коммунальных услуг могут пенсионеры, проживающие в селах и работавшие ранее в определенных профессиях.
Читайте также Кто может платить за коммуналку на 50% меньше: объяснение ПФУ
К таким профессиям относятся:
- учителя;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев и библиотек;
- работники культурных и образовательных учреждений.
Это льготное право распространяется также на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива, а также сжиженного газа.
Кроме того, 100% скидку на оплату коммунальных платежей могут иметь:
- люди, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей;
- участники боевых действий по инвалидности.
Как получить льготу
Льготу можно получить в течение года после подачи заявления гражданином.Важно ! Необходимо подать заявление вместе со справкой или записями в трудовой книжке, подтверждающих трудоустройство в селе по конкретным специальностям.
Заявление можно подать лично:
- сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа местного совета;
- с помощью почты;
- онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;
- через мобильное приложение Дия.
После подачи документов информацию о лице включат в специальный реестр. Зарегистрированные лица должны подать заявление и документы, подтверждающие проживание в селе.