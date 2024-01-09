Кто из украинцев может не платить за коммунальные услуги

Некоторые украинцы могут получить годовую льготу, позволяющую не платить за коммунальные услуги. Льгота составляет 100% скидки на все платежки, но при условии, что человек отвечает определенным критериям.

Кто может иметь льготу

Получить скидку на полную сумму коммунальных услуг могут пенсионеры, проживающие в селах и работавшие ранее в определенных профессиях.

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К таким профессиям относятся:

учителя;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники культурных и образовательных учреждений.

! Чтобы получить льготу, среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не должен быть больше размера, который дает право на налоговую социальную льготу – 3 760 гривен в 2023 году.

Это льготное право распространяется также на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива, а также сжиженного газа.

Кроме того, 100% скидку на оплату коммунальных платежей могут иметь:

люди, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены их семей;

участники боевых действий по инвалидности.

Как получить льготу

Льготу можно получить в течение года после подачи заявления гражданином.

! Необходимо подать заявление вместе со справкой или записями в трудовой книжке, подтверждающих трудоустройство в селе по конкретным специальностям.

Заявление можно подать лично:

сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа местного совета;

с помощью почты;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

через мобильное приложение Дия.

После подачи документов информацию о лице включат в специальный реестр. Зарегистрированные лица должны подать заявление и документы, подтверждающие проживание в селе.