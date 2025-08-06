Пенсию на спецусловиях могут получать жители сел и поселков. Такие выплаты доступны отдельным категориям профессий.

Кому доступна льготная пенсия?

Льготную пенсию могут получать аграрии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Пенсия или социальная помощь: что выгоднее получать в Украине

К таким категориям относятся:

Трактористы-машинисты , которые непосредственно работали в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других агропредприятиях: мужчины – после 55 лет, со страховым стажем от 30 лет.

, которые непосредственно работали в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других агропредприятиях: мужчины – после 55 лет, со страховым стажем от 30 лет. Женщины-трактористы , машинисты строительных, дорожных или погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов – после 55 лет, при наличии стажа от 25 лет.

, машинисты строительных, дорожных или погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов – после 55 лет, при наличии стажа от 25 лет. Доярки и свинарки-операторы (не мужчины) – после 55 лет, со стажем не менее 20 лет на этих работах и при условии выполнения установленных норм обслуживания (количество животных, закрепленных за работницей, в пределах технически обоснованных нормативов);

(не мужчины) – после 55 лет, со стажем не менее 20 лет на этих работах и при условии выполнения установленных норм обслуживания (количество животных, закрепленных за работницей, в пределах технически обоснованных нормативов); Многодетные матери, которые работают в сельскохозяйственном производстве и воспитали пятерых и более детей до 14-летнего возраста (на время обращения нужно работать в сфере).

Первые три категории имеют право на пенсию на льготных условиях независимо от места последней работы.

Какие условия для назначения пенсии?

Необходимый страховой стаж для назначения пенсий по возрасту на льготных условиях для отдельных категорий работников определен статьей 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Заявление на назначение льготной пенсии со всеми необходимыми документами можно подать, обратившись лично в орган Пенсионного фонда или дистанционно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.