Кому доступна пільгова пенсія?

Пільгову пенсію можуть отримувати аграрії, повідомяє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До таких категорій належать:

Трактористи-машиністи , які безпосередньо працювали у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах та інших агропідприємствах: чоловіки – після 55 років, зі страховим стажем від 30 років.

, які безпосередньо працювали у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах та інших агропідприємствах: чоловіки – після 55 років, зі страховим стажем від 30 років. Жінки-трактористи , машиністи будівельних, шляхових чи вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів – після 55 років, за наявності стажу від 25 років.

, машиністи будівельних, шляхових чи вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів – після 55 років, за наявності стажу від 25 років. Доярки та свинарки-оператори (не чоловіки) – після 55 років, зі стажем не менше 20 років на цих роботах і за умови виконання встановлених норм обслуговування (кількість тварин, закріплених за працівницею, у межах технічно обґрунтованих нормативів);

(не чоловіки) – після 55 років, зі стажем не менше 20 років на цих роботах і за умови виконання встановлених норм обслуговування (кількість тварин, закріплених за працівницею, у межах технічно обґрунтованих нормативів); Багатодітні матері, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятьох та більше дітей до 14-річного віку (на час звернення потрібно працювати в сфері).

Перші три категорії мають право на пенсію на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи.

Які умови для призначення пенсії?

Необхідний страховий стаж для призначення пенсій за віком на пільгових умовах для окремих категорій працівників визначено статтею 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Заяву на призначення пільгової пенсії зі всіма необхідними документами можна подати, звернувшись особисто до органу Пенсійного фонду або дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.