Не только для судей и прокуроров: кому хотят "выбить" льготные условия для пенсии

Чиновникам предлагают существенно пересмотреть правила начисления стажа для отдельных профессий. Если инициатива получит необходимую поддержку, тысячи украинцев смогут изменить свой статус гораздо раньше ожидаемого срока.

Кому предлагают вернуть льготные условия

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция с требованием восстановить возможность выхода на пенсию по выслуге 25 лет для работников образования и здравоохранения. Авторы обращения подчеркивают, что работа в этих сферах связана с высокой ответственностью и эмоциональным истощением.

Инициаторы предлагают вернуться к подходу, действовавшему до 2011 года. Ведь многолетняя работа в этих сферах требует справедливого пенсионного подхода, учитывающего профессиональные риски и эмоциональное выгорание, отмечают авторы документа.

Важно! Чтобы правительство рассмотрело это предложение, проект должен набрать не менее 25 тысяч голосов до 9 февраля 2027 года.

Какие требования к стажу действуют сейчас

В настоящее время для всех украинцев действуют общие жесткие правила. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо иметь минимум 33 года страхового стажа. Если стаж составляет от 23 до 33 лет, пенсия полагается только в 63 года, а при наличии стажа от 15 до 23 лет придется ждать до 65-летнего возраста.

Уже в следующем году требования станут еще более строгими, что ударит по планам многих украинцев. Для выхода на пенсию в 60 лет минимальный порог вырастет до 34 лет стажа. Тем, кому исполнится 63 года, понадобится от 24 до 34 лет, а 65-летним – от 15 до 24 лет официальной работы.

Что известно о других пенсионных нюансах и предыстории

Стоит помнить, что правила начисления выплат различаются в зависимости от статуса работника. Например, предприниматели могут легко потерять страховой стаж, ведь он учитывается исключительно на основании фактической уплаты взносов согласно данным Реестра застрахованных лиц.

Кроме того, в 2026 году размер минимальной пенсии составляет 2 595 гривен, но фактическая сумма всегда зависит от заработка и других обстоятельств. Также украинцам стоит быть внимательными в повседневных финансовых вопросах: сейчас мошенники прикрываются налоговой службой и рассылают опасные сообщения, а банки готовят изменения для переводов между Украиной и Европой.