Не только для судей и прокуроров: кому хотят "выбить" льготные условия для пенсии

Кому предлагают вернуть льготные условия

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция с требованием восстановить возможность выхода на пенсию по выслуге 25 лет для работников образования и здравоохранения. Авторы обращения подчеркивают, что работа в этих сферах связана с высокой ответственностью и эмоциональным истощением.

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Инициаторы предлагают вернуться к подходу, действовавшему до 2011 года. Ведь многолетняя работа в этих сферах требует справедливого пенсионного подхода, учитывающего профессиональные риски и эмоциональное выгорание, отмечают авторы документа.

Важно! Чтобы правительство рассмотрело это предложение, проект должен набрать не менее 25 тысяч голосов до 9 февраля 2027 года.

Какие требования к стажу действуют сейчас

В настоящее время для всех украинцев действуют общие жесткие правила. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо иметь минимум 33 года страхового стажа. Если стаж составляет от 23 до 33 лет, пенсия полагается только в 63 года, а при наличии стажа от 15 до 23 лет придется ждать до 65-летнего возраста.

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Уже в следующем году требования станут еще более строгими, что ударит по планам многих украинцев. Для выхода на пенсию в 60 лет минимальный порог вырастет до 34 лет стажа. Тем, кому исполнится 63 года, понадобится от 24 до 34 лет, а 65-летним – от 15 до 24 лет официальной работы.

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Что известно о других пенсионных нюансах и предыстории

Стоит помнить, что правила начисления выплат различаются в зависимости от статуса работника. Например, предприниматели могут легко потерять страховой стаж, ведь он учитывается исключительно на основании фактической уплаты взносов согласно данным Реестра застрахованных лиц.

Кроме того, в 2026 году размер минимальной пенсии составляет 2 595 гривен, но фактическая сумма всегда зависит от заработка и других обстоятельств. Также украинцам стоит быть внимательными в повседневных финансовых вопросах: сейчас мошенники прикрываются налоговой службой и рассылают опасные сообщения, а банки готовят изменения для переводов между Украиной и Европой.