Не лише для суддів та прокурорів: кому хочуть "вибити" пільгові умови для пенсії

Кому пропонують повернути пільгові умови

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з вимогою відновити можливість виходу на пенсію за вислугою 25 років для працівників освіти та охорони здоров'я. Автори звернення наголошують, що робота в цих сферах пов'язана з високою відповідальністю та емоційним виснаженням.

Adv

Ініціатори пропонують повернути підхід, який діяв до 2011 року. Адже багаторічна робота в цих сферах потребує справедливого пенсійного підходу, який враховує професійні ризики та емоційне вигорання, зазначають автори документа.

Важливо! Щоб уряд розглянув цю пропозицію, проєкт має зібрати щонайменше 25 тисяч голосів до 9 лютого 2027 року.

Які вимоги до стажу діють зараз

Наразі для всіх українців діють загальні жорсткі правила. Щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати мінімум 33 роки страхового стажу. Якщо стажу від 23 до 33 років, пенсія світить лише у 63 роки, а за наявності від 15 до 23 років доведеться чекати до 65-річного віку.

Реклама

Вже наступного року вимоги стануть ще суворішими, що вдарить по планах багатьох українців. Для виходу на пенсію у 60 років мінімальна планка зросте до 34 років стажу. Тим, кому виповниться 63 роки, знадобиться від 24 до 34 років, а 65-річним – від 15 до 24 років офіційної роботи.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що відомо про інші пенсійні нюанси та передісторію

Варто пам'ятати, що правила нарахування виплат різняться залежно від статусу працівника. Наприклад, підприємці можуть легко втратити страховий стаж, адже він враховується виключно на підставі фактичної сплати внесків згідно з даними Реєстру застрахованих осіб.

Крім того, у 2026 році розмір мінімальної пенсії становить 2 595 гривень, але фактична сума завжди залежить від заробітку та інших обставин. Також українцям варто бути уважними у повсякденних фінансових питаннях: наразі шахраї прикриваються податковою і розсилають небезпечні повідомлення, а банки готують зміни для переказів між Україною і Європою.