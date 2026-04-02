Кредит под 0% для подготовки к блэкаутам: как получить деньги на генераторы и не только

В Украине расширяют возможности для инвестиций в энергонезависимость для бизнеса, ОСМД и ЖСК. В частности, улучшены условия госпрограммы "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%".

Как взять кредит на энергооборудование?

Часть заемщиков может не только получить финансирование на энергооборудование под 0% годовых в течение первого года, а также привлечь больше средств на энергопроекты. Речь идет о генераторах, солнечных станциях, тепловых насосах, системах хранения энергии, когенерационных установках и тому подобном.

Детали для 24 Канала рассказала директор департамента малого и среднего бизнеса "Глобус Банка" Оксана Шульга.

Обновленные условия дают заемщикам больше гибкости в выборе решений – от резервного питания до сложных проектов с собственной генерацией и энергоэффективной модернизацией. Они распространяются как на ОСМД и ЖСК, так и на несколько отдельных программ кредитования для микро-, малого и среднего бизнеса.

Оксана Шульга, директор департамента малого и среднего бизнеса ГЛОБУС БАНКА Улучшенные условия являются вполне логичным ответом на запрос времени. Сегодня энергонезависимость – это практическая необходимость. Бизнесу важно работать без остановок, а жилым домам – обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Для ОСМД и ЖСК кредит доступен на срок до пяти лет, без первого взноса и на сумму до 3 миллионов гривен. Ставка составляет 0% в первый год, 5% – во второй и 7% – в третий, а разовая комиссия – 1,5% от суммы. Дополнительно такой заем можно совместить с грантом по программе "ГринДОМ" от Фонда энергоэффективности.

Например, он поможет профинансировать до 50% стоимости генератора (но не более 1 миллиона гривен), до 70% стоимости теплового насоса (но не более 2 миллионов гривен) и тому подобное.

По словам эксперта, для ОСМД и ЖСК участие в программе начинается с оценки потребностей дома и выбора оптимального решения. После нужно подготовить основные документы, в частности учредительные бумаги, решение о привлечении кредита, данные о финансовом состоянии и документы по оборудованию или подрядчику.

Какие условия действуют для бизнеса?

В то же время для украинского бизнеса одно из самых популярных направлений – это кредитование приобретения генераторов: газотурбинных, газопоршневых, биогазовых, дизельных, бензиновых и газовых.

Займ можно получить на срок до трех лет и сумму до 10 миллионов гривен. Более того, для предприятий с годовым доходом до 50 миллионов евро действует компенсационная ставка 0% годовых, а собственный взнос стартует от 20%. Разовая комиссия также составляет 1,5%.

Если компании не подходят условия программы под 0% – из-за типа оборудования, большой суммы и т.д., – она может воспользоваться финансированием под 7%. Такой кредит предоставляют на сумму до 250 миллионов гривен, а компенсационная ставка составляет:

7% – для предприятий с годовым доходом до 10 миллионов евро;

9% – для компаний с доходом до 50 миллионов евро.

Важно! Для предприятий в зоне высокого военного риска действуют отдельные условия: кредит можно получить под 1% годовых.

Как бизнесу принять участие в программе?

Определить потребность. Компания должна понять, что именно должен дать проект: резервное питание, частичное покрытие энергопотребления, меньшие расходы или большую автономность. Выбрать программу. Например, для генераторов больше подойдет кредит до 10 миллионов гривен сроком до трех лет, а для комплексных решений – программа под 7 или 9% с суммой до 250 миллионов гривен на 10 лет. Подготовить документы. Понадобятся финотчетность, документы о деятельности, сметы, коммерческие предложения, технические параметры оборудования и подтверждение собственного вклада. Выбрать надежных подрядчиков. Важно проверить репутацию поставщика и исполнителя работ, их способность выполнить проект качественно и в срок. Дополнительно банк проверяет контрагентов на этапе выдачи кредита.

К слову, по мнению Оксаны Шульги, энергокредиты для ОСМД и ЖСК – это шанс не откладывать важные решения по безопасности и комфорту жителей, а для бизнеса – возможность заранее подготовиться к любым энергетическим вызовам.