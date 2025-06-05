Скидка на коммуналку и дополнительный отпуск: льготы для "чернобыльцев" в Украине

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и их дети имеют право на льготы. Законодательство выделяет четыре категории пострадавших, в зависимости от которых начисляются льготы.

Категории пострадавших от катастрофы на ЧАЭС

Каждая категория пострадавших от Чернобыльской катастрофы имеет свои льготы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.

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1 категория

Люди с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, больные вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью. К этой группе также относятся эвакуированные из зоны отчуждения.

2 категория

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые работали в зоне отчуждения:

С момента аварии до 1 июля 1986 года – независимо от количества рабочих дней;

С 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года – не менее 5 календарных дней;

В 1987 году – не менее 14 календарных дней, а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

3 категория

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые работали в зоне отчуждения:

С 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года – от 1 до 5 календарных дней;

В 1987 году – от 1 до 14 календарных дней;

В зоне отчуждения в 1988-1990 годах – не менее 30 календарных дней;

На действующих пунктах санитарной обработки населения и дезактивации техники или их строительстве – не менее 14 календарных дней в 1986 году.

4 категория

Лица, которые постоянно проживают или постоянно работают или постоянно учатся на территории зоны усиленного радиоэкологического контроля, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали или постоянно учились в этой зоне не менее четырех лет.

Какие льготы доступны "чернобыльцам"

Для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы доступны 12 льгот:

Коммунальные услуги

1 и 2 категории пострадавших имеет 50% скидки на коммуналку.

Санаторно-курортное лечение

Бесплатное лечение в санаториях доступно для 1,2, 3 категории потраждалих и их детей.

Твердое топливо

Для 1 и 2 категории пострадавших действует 50% скидки на твердое топливо.

Установка телефона

1 и 2 категории пострадавших имеет 50% скидки на установку телефона.

Услуги связи

Для 1 и 2 категории пострадавших действует 50% скидки на услуги связи.

Проезд раз в год транспортом общего пользования

Пострадавшие 1 категории имеют право на бесплатный проезд раз в год транспортом общего пользования, а пострадавшие 2 категории – 50% скидки.

Проезд в пригородном транспорте

Для 1 и 2 категории пострадавших проезд в пригородном транспорте бесплатный.

Приобретение лекарств по рецептам

Лекарства по рецепту бесплатные для всех категорий пострадавших и их детей.

Внеочередное зубопротезирование

Бесплатное протезирование доступно 1,2 и 3 категории пострадавших, а 4 категория имеет право на 50% скидки.

Компенсация стоимости продуктов питания

1 группе пострадавших возмещают 50% стоимости продуктов, а 2 группе – 25%.

Ежегодный дополнительный отпуск

Пострадавшие 1 и 2 категории имеют право на дополнительные 14 дней отпуска.

Ежегодная помощь на оздоровление

Предусмотрена для всех категорий в пределах установленных норм.