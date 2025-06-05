Категории пострадавших от катастрофы на ЧАЭС
Каждая категория пострадавших от Чернобыльской катастрофы имеет свои льготы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.
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1 категория
Люди с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, больные вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью. К этой группе также относятся эвакуированные из зоны отчуждения.
2 категория
Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые работали в зоне отчуждения:
- С момента аварии до 1 июля 1986 года – независимо от количества рабочих дней;
- С 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года – не менее 5 календарных дней;
- В 1987 году – не менее 14 календарных дней, а также пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
3 категория
Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые работали в зоне отчуждения:
- С 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года – от 1 до 5 календарных дней;
- В 1987 году – от 1 до 14 календарных дней;
- В зоне отчуждения в 1988-1990 годах – не менее 30 календарных дней;
- На действующих пунктах санитарной обработки населения и дезактивации техники или их строительстве – не менее 14 календарных дней в 1986 году.
4 категория
Лица, которые постоянно проживают или постоянно работают или постоянно учатся на территории зоны усиленного радиоэкологического контроля, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали или постоянно учились в этой зоне не менее четырех лет.
Какие льготы доступны "чернобыльцам"
Для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы доступны 12 льгот:
- Коммунальные услуги
1 и 2 категории пострадавших имеет 50% скидки на коммуналку.
- Санаторно-курортное лечение
Бесплатное лечение в санаториях доступно для 1,2, 3 категории потраждалих и их детей.
- Твердое топливо
Для 1 и 2 категории пострадавших действует 50% скидки на твердое топливо.
- Установка телефона
1 и 2 категории пострадавших имеет 50% скидки на установку телефона.
- Услуги связи
Для 1 и 2 категории пострадавших действует 50% скидки на услуги связи.
- Проезд раз в год транспортом общего пользования
Пострадавшие 1 категории имеют право на бесплатный проезд раз в год транспортом общего пользования, а пострадавшие 2 категории – 50% скидки.
- Проезд в пригородном транспорте
Для 1 и 2 категории пострадавших проезд в пригородном транспорте бесплатный.
- Приобретение лекарств по рецептам
Лекарства по рецепту бесплатные для всех категорий пострадавших и их детей.
- Внеочередное зубопротезирование
Бесплатное протезирование доступно 1,2 и 3 категории пострадавших, а 4 категория имеет право на 50% скидки.
- Компенсация стоимости продуктов питания
1 группе пострадавших возмещают 50% стоимости продуктов, а 2 группе – 25%.
- Ежегодный дополнительный отпуск
Пострадавшие 1 и 2 категории имеют право на дополнительные 14 дней отпуска.
- Ежегодная помощь на оздоровление
Предусмотрена для всех категорий в пределах установленных норм.