Категорії постраждалих від катастрофи на ЧАЕС
Кожна категорія постраждалих від Чорнобильської катастрофи має свої пільги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.
Дивіться також 3100 гривень від держави: хто з українців може отримати виплати
1 категорія
Люди з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу. До цієї групи також відносяться евакуйовані із зони відчуження.
2 категорія
Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:
- З моменту аварії до 1 липня 1986 року – незалежно від кількості робочих днів;
- З 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року – не менше 5 календарних днів;
- У 1987 році – не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;
3 категорія
Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:
- З 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року – від 1 до 5 календарних днів;
- У 1987 році – від 1 до 14 календарних днів;
- У зоні відчуження в 1988-1990 роках – не менше 30 календарних днів;
- На діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві – не менше 14 календарних днів у 1986 році.
4 категорія
Особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років.
Які пільги доступні "чорнобильцям"
Для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи доступні 12 пільг:
- Комунальні послуги
1 та 2 категорії постраждалих має 50% знижки на комуналку.
- Санаторно-курортне лікування
Безкоштовне лікування в санаторіях доступне для 1,2, 3 категорії потраждалих та їхніх дітей.
- Тверде паливо
Для 1 та 2 категорії постраждалих діє 50% знижки на тверде паливо.
- Встановлення телефону
1 та 2 категорії постраждалих має 50% знижки на встановлення телефону.
- Послуги зв’язку
Для 1 та 2 категорії постраждалих діє 50% знижки на послуги зв’язку.
- Проїзд раз на рік транспортом загального користування
Постраждалі 1 категорії мають право на безкоштовний проїзд раз на рік транспортом загального користування, а постраждалі 2 категорії – 50% знижки.
- Проїзд у приміському транспорті
Для 1 та 2 категорії постраждалих проїзд у приміському транспорті безкоштовний.
- Придбання ліків за рецептами
Ліки за рецептом безкоштовні для усіх категорій постраждалих та їхніх дітей.
- Позачергове зубопротезування
Безкоштовне протезування доступне 1,2 та 3 категорії постраждалих, а 4 категорія має право на 50% знижки.
- Компенсація вартості продуктів харчування
1 групі постраждалих відшкодовують 50% вартості продуктів, а 2 групі – 25%.
- Щорічна додаткова відпустка
Постраждалі 1 та 2 категорії мають право на додаткові 14 днів відпустки.
- Щорічна допомога на оздоровлення
Передбачена для усіх категорій в межах встановлених норм.