Категорії постраждалих від катастрофи на ЧАЕС

Кожна категорія постраждалих від Чорнобильської катастрофи має свої пільги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.

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1 категорія

Люди з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу. До цієї групи також відносяться евакуйовані із зони відчуження.

2 категорія

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:

З моменту аварії до 1 липня 1986 року – незалежно від кількості робочих днів;

З 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року – не менше 5 календарних днів;

У 1987 році – не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

3 категорія

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:

З 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року – від 1 до 5 календарних днів;

У 1987 році – від 1 до 14 календарних днів;

У зоні відчуження в 1988-1990 роках – не менше 30 календарних днів;

На діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві – не менше 14 календарних днів у 1986 році.

4 категорія

Особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років.

Які пільги доступні "чорнобильцям"

Для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи доступні 12 пільг:

Комунальні послуги

1 та 2 категорії постраждалих має 50% знижки на комуналку.

Санаторно-курортне лікування

Безкоштовне лікування в санаторіях доступне для 1,2, 3 категорії потраждалих та їхніх дітей.

Тверде паливо

Для 1 та 2 категорії постраждалих діє 50% знижки на тверде паливо.

Встановлення телефону

1 та 2 категорії постраждалих має 50% знижки на встановлення телефону.

Послуги зв’язку

Для 1 та 2 категорії постраждалих діє 50% знижки на послуги зв’язку.

Проїзд раз на рік транспортом загального користування

Постраждалі 1 категорії мають право на безкоштовний проїзд раз на рік транспортом загального користування, а постраждалі 2 категорії – 50% знижки.

Проїзд у приміському транспорті

Для 1 та 2 категорії постраждалих проїзд у приміському транспорті безкоштовний.

Придбання ліків за рецептами

Ліки за рецептом безкоштовні для усіх категорій постраждалих та їхніх дітей.

Позачергове зубопротезування

Безкоштовне протезування доступне 1,2 та 3 категорії постраждалих, а 4 категорія має право на 50% знижки.

Компенсація вартості продуктів харчування

1 групі постраждалих відшкодовують 50% вартості продуктів, а 2 групі – 25%.

Щорічна додаткова відпустка

Постраждалі 1 та 2 категорії мають право на додаткові 14 днів відпустки.

Щорічна допомога на оздоровлення

Передбачена для усіх категорій в межах встановлених норм.