Какие льготы могут получить дети военнослужащих и как их оформить

Дети военнослужащих имеют право на ряд социальных льгот. В частности, они могут иметь льготы на обучение, оздоровление, проезд в транспорте, а также социальные стипендии.

Льготы на образование

Дети, чьи родители принимали или в настоящее время участвуют в боевых действиях, могут получить полную или частичную компенсацию за обучение от государственных и местных бюджетов, а также социальные стипендии.

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Они также имеют право на бесплатное проживание в общежитии. Эти льготы будут действовать до достижения 23 лет или завершения обучения, но прекратятся в случае отчисления студента.

Льготы на медицину

Дети военных, которые еще учатся в школе, и чьи родители погибли, пропали без вести или попали в плен, также имеют право на бесплатные учебники и питание в учебных заведениях.

Дети военных могут получить санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях один раз в год. Это распространяется на жен, мужей, родителей, несовершеннолетних детей, а также на детей с инвалидностью с детства, независимо от их возраста.

Льготы на жилье детям военных

Сейчас нет специальных льгот на жилье для детей военных. Однако, участники боевых действий могут пользоваться льготами по оплате коммунальных услуг, приобретение отопительных средств и других жилищных вопросов.

Льготы на социальное обеспечение

Полная или частичная оплата обучения за счет государственных и местных бюджетов;

Льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

Социальные стипендии;

Бесплатное обеспечение учебниками;

Бесплатный доступ к интернету;

Бесплатное проживание в общежитиях;

Бесплатное питание в школах для детей, родители которых погибли, пропали без вести или попали в плен;

Льготное питание для детей, родители которых имеют удостоверение участника боевых действий, за счет местного бюджета, решением соответствующего совета.

Участники боевых действий, которые получили ранения или увечье во время выполнения боевого задания, должны быть обеспечены жильем в течение двух лет после включения в соответствующий реестр.