На какие льготы имеет право лицо с инвалидностью в Украине в 2025 году
- Лица с инвалидностью имеют право на различные льготы, включая бесплатные реабилитационные программы, лекарства, путевки в санаторий и скидки на лекарства по рецепту.
- Лица с инвалидностью вследствие войны имеют дополнительные льготы, такие как 100% скидки на коммунальные услуги, бесплатное зубное протезирование и льготные кредиты на жилье.
Людям с инвалидностью в Украине предусматривается пенсия, а также различные виды помощи от государства. В частности речь идет о различных скидках и льготах.
Льготы для лиц с инвалидностью в 2025 году
Они указаны в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью", пишет 24 Канал со ссылкой на текст документа.
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Так для лиц с инвалидностью предусматриваются следующие льготы:
- бесплатные программы реабилитации, средства передвижения, протезы, слуховые аппараты и т.д;
- бесплатные путевки в санаторий при наличии показаний;
- для получателей пенсии минимального размера или государственной социальной помощи - бесплатные лекарства по рецептам врачей на амбулаторном лечении;
- лицам с инвалидностью 1 и 2 группы – скидка в размере 50% на лекарства по рецепту;
- бесплатные лекарства по программе "Доступные лекарства";
- лицам с 1 и 2 группой – право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта;
- первоочередное право на улучшение жилищных условий;
- в случае инвалидности 1 группы – пропуск на границе без очереди;
- лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и детям с инвалидностью – бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме маршруток.
Обратите внимание! Для того, чтобы "получить доступ" к льготам, украинцу или украинке следует продемонстрировать пенсионное удостоверение лица с инвалидностью.
Имеет ли право человек с инвалидностью на коммунальные льготы
Лица с инвалидностью не имеют права на льготы по коммуналке. Разве что он или она относятся к другим льготным категориям (например, пенсионеры).
В то же время при наличии определенных оснований таким украинцам может быть назначена субсидия. Но это не касается лиц с инвалидностью вследствие войны, ведь они полностью освобождаются от оплаты ЖКУ в пределах площади жилья 21 квадратный метр на человека + 10,5 квадратного метра на семью.
Льготы для лиц с инвалидностью вследствие войны
Люди, которые получили инвалидность вследствие войны, имеют гораздо больше видов помощи от государства, среди которых:
ежегодное медицинское обследование;
- бесплатные лекарства по рецептам врачей;
- бесплатное и внеочередное зубное протезирование;
- 100% скидки на коммунальные услуги, а также топливо для дома без центрального отопления;
- внеочередной капитальный ремонт жилья;
- льготный кредит на строительство или ремонт;
- получение земельного участка вне очереди;
- сохранение рабочего места в случае сокращений;
- выплата больничных в размере 100% независимо от стажа работы;
- 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска.
Могут ли лица с инвалидностью получить скидку при покупка авто
Люди с инвалидностью в Украине могут получить частичную компенсацию стоимости автомобиля. Речь идет о киевлянах, которые имеют:
- 1 или 2 группы инвалидность;
- инвалидность предоставили вследствие ранения на военной службе, что привело к потере верхних или нижних конечностей.
Обратите внимание! Размер возмещения составляет от 10% до 95%.