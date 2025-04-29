29 апреля, 12:53
Какие льготы предусмотрены для людей со II группой инвалидности в 2025 году
Основні тези
- В 2025 году лица с инвалидностью II группы в Украине могут рассчитывать на льготы на жилье, коммунальные услуги, лекарства, транспорт, образование и связь.
- Люди с инвалидностью II группы имеют право на приоритетное обслуживание во всех государственных, коммунальных и частных учреждениях.
В Украине предусмотрены льготы для людей с инвалидностью. Однако каждая из группа имеет свою помощь от государства.
Льготы для украинцев со II группой инвалидности
В частности особые возможности для людей со II группой инвалидности прописаны в законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", передает 24 Канал со ссылкой на ЗУ.
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Так в 2025 году лица с инвалидностью могут рассчитывать на такую помощь:
- Льготы на жилье и коммунальные услуги. Люди с инвалидностью II группы имеют приоритет в получении жилья, особенно если они пострадали на производстве или являются военнослужащими. Также эти украинцы могут получить субсидию на коммунальные услуги.
- Льготы для работников. Для людей с инвалидностью II группы, которые работают, не устанавливаются испытательные сроки. Кроме того, они имеют право на расторжение трудового договора по собственной инициативе в любое время, могут выбрать индивидуальный график работы, брать отпуск в любое время. К тому же им предоставляется большая продолжительность ежегодного отпуска.
- Льготы на лекарства. При амбулаторном лечении люди со II группой инвалидности могут получить лекарства со скидкой 50%. А украинцы, чья инвалидность возникла вследствие войны, имеют право на бесплатные лекарства.
- Транспортные льготы. Люди со II группой инвалидности могут бесплатно ездить в городском транспорте.
- Образовательные льготы. Студенты с инвалидностью II группы могут получать социальную стипендию и дополнительную помощь. Кроме того, поступление в высшие учебные заведения для них осуществляется по квотам.
- Льготы на связь. Лица с инвалидностью II группы имеют право на бесплатную установку телефонов и получения мобильных телефонов для письменного общения.
Важно! Украинцы с инвалидностью II группы пользуются правом на внеочередное обслуживание во всех государственных, коммунальных и частных учреждениях и организациях, которые обслуживают население.