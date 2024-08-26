5 льгот для пенсионеров, которые вы могли пропустить

Льготы для пенсионеров включают социальные и финансовые привилегии, которые предоставляются пожилым людям. Эти меры направлены на снижение финансовой нагрузки на пенсионеров.

5 видов льгот для пенсионеров

В Украине система льгот для пожилых людей охватывает различные аспекты, включая финансовую поддержку, транспортные услуги и жилищные условия.

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Однако, не все пенсионеры знают о 5 самых популярных льготах и услугах, которые они могут получить бесплатно или со значительной скидкой: