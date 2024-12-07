Льготы для пенсионеров в 2025 году

В Украине в 2025 году система льгот для пожилых людей охватит финансовую поддержку, льготные транспортные услуги, как это было в 2024 году, сообщает 24 Канал.

Читайте также: Газ или электричество: сколько надо заплатить за отопление в зависимости от теплоносителя

Однако не все пенсионеры осведомлены о самых популярных льготах, которые будут им доступны бесплатно или со скидкой также в 2025 году:

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, на пригородных маршрутах и в пригородных поездах при наличии пенсионного удостоверения.

в городском общественном транспорте, на пригородных маршрутах и в пригородных поездах при наличии пенсионного удостоверения. Жители сельских местностей, работающих в сферах культуры, медицины или образования – освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги .

. Также доступна бесплатная или льготная юридическая помощь .

. Пенсионеры могут оформить субсидии для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги.

для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, они освобождаются от уплаты земельного налога.

Важно! Эти льготы могут варьироваться в зависимости от местных властей и специфических инициатив правительства в 2025 году, поэтому важно следить за актуальными изменениями в законодательстве и социальных программах.