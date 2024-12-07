Пільги для пенсіонерів у 2025 році

В Україні у 2025 році система пільг для людей похилого віку охопить фінансову підтримку, пільгові транспортні послуги, як це було у 2024 році, повідомляє 24 Канал.

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Однак не всі пенсіонери обізнані про найпопулярніші пільги, які будуть їм доступні безкоштовно або зі знижкою також у 2025 році:

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, на приміських маршрутах та в приміських поїздах за наявності пенсійного посвідчення.

у міському громадському транспорті, на приміських маршрутах та в приміських поїздах за наявності пенсійного посвідчення. Жителі сільських місцевостей, що працюють у сферах культури, медицини або освіти – звільняються від сплати за житлово-комунальні послуги .

. Також доступна безкоштовна або пільгова юридична допомога .

. Пенсіонери можуть оформити субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги.

для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Крім того, вони звільняються від сплати земельного податку.

Важливо! Ці пільги можуть варіюватися залежно від місцевої влади та специфічних ініціатив уряду у 2025 році, тому важливо слідкувати за актуальними змінами в законодавстві та соціальних програмах.