Забудьте об этом налоге: какие льготы имеют пенсионеры

В Украине для пенсионеров действует значительное количество льгот. Некоторые услуги предоставляются бесплатно, при наличии пенсионного удостоверения.

За что пенсионеры могут не платить

Лица, официально вышедшие на пенсию, имеют возможность бесплатно ездить во всех видах наземного транспорта. Исключением из этого перечня является такси.

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Также пенсионеры могут не платить проезд при пользовании железной дорогой пригородного сообщения. Бесплатно или со значительной скидкой таким лицам предоставляются юридические услуги, в частности такие:

представление интересов;

защита интересов и прав;

профессиональная консультация со стороны специалиста.

Часть пенсионеров может не платить за коммуналку. Речь идет о тех, кто живет сельской местности и имеет одну из определенных профессий.

От какого налога освободили пенсионеров

Чтобы уменьшить размер ЖКУ, пенсионер может оформить субсидию

Правительством принято решение об освобождении пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, от налога на землю. При этом, место жительства лица не имеет значения.

Условием для отсутствия земельного налога является то, что участок лица соответствует определенным нормам: