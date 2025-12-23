Для пенсионеров отменили один налог: за что можно не платить

Украинских пенсионеров освободили от уплаты одного важного налога – земельного. Однако, чтобы получить льготу, они должны выполнить несколько законодательных требований.

Когда пенсионеры могут не платить налог?

Льготы на налогообложение земли установлены статьей 281 Налогового кодекса Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

Смотрите также Важное о социальной помощи: кто имеет право на ежемесячные выплаты в Украине

По закону, от уплаты налога на землю освобождаются именно пенсионеры по возрасту.

Они могут не платить за свои участки, если они не превышают установленные нормы:

для личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в города – до 0,10 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа – не более 0,15 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах – до 0,25 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – до 0,01 гектара;

и для ведения садоводства – до 0,12 гектара.

Льготу на уплату земельного налога пенсионеру предоставляют на основании документа, который удостоверяет такое право, в частности, пенсионного удостоверения.

Обратите внимание! Если пенсионер имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает предельные нормы, ему придется уплатить налог за один из них.

Кто еще имеет право на налоговую льготу?

Кроме пенсионеров по возрасту, льготы по уплате земельного налога имеют еще несколько категорий граждан, пишет ГНС.

К ним относятся:

лица с инвалидностью I и II группы;

лица, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";

лица, признанные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Обратите внимание! Чтобы получить льготу на уплату земельного налога, нужно оформить ее в течение 30 дней с момента приобретения соответствующего права через налоговые органы.

Какие еще льготы имеют пенсионеры?