Льготы для пенсионеров в 2024 году: на что могут рассчитывать украинцы

Некоторые категории пенсионеров могут не платить за коммуналку или же имеют возможность получить льготы на оплату услуг. В частности, речь идет о тех, которые проживают в сельской местности.

Какие действуют льготы для пенсионеров

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну. Соответственно, государство предоставляет различные льготы пенсионерам с целью уменьшения финансовой нагрузки на пожилых людей. Поэтому, это может быть как освобождение от уплаты земельного налога, так и возможность не платить за парковку и тому подобное.

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Получить такие льготы от государства можно только при наличии соответствующего пенсионного удостоверения.

В 2024 году для пенсионеров также предусмотрены следующие привилегии:

100% скидка на оплату коммуналки

Скидку размере в 100% на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, проживающих в сельской местности и ранее работали по определенным специальностям:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Право на субсидию

Членам семьи льготника указанная скидка не предоставляется.

Пенсионеры могут оформить государственную субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы получить денежную помощь от государства, нужно обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах.

На какой срок предоставляется субсидия Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Право на бесплатный проезд

Если у пенсионеров есть соответствующее пенсионное удостоверение, то им предоставляется право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте. Однако, кроме такси.

Право на юридическую помощь

Также пенсионеры могут не платить за проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения, независимо от места жительства.

Пенсионеры могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, полностью или частично финансируемую из государственного бюджета. Кроме того, пенсионерам обеспечивается защита, представительство интересов лиц в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов.