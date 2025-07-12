Абсолютно бесплатно: за что могут не платить пенсионеры в Украине
- Пенсионеры в Украине могут получить 100% скидку на жилищно-коммунальные услуги, печное топливо и сжиженный газ, если они работали в сельской местности и продолжают там жить после выхода на пенсию.
- Льгота предоставляется пенсионерам с определенными профессиями, при условии наличия не менее 3 лет стажа и работы на соответствующих должностях при выходе на пенсию.
Украинские пенсионеры имеют право на определенные льготы от государства. За некоторые услуги пожилые люди могут не платить вообще.
Кто может не платить за коммунальные услуги?
Пенсионеры могут воспользоваться скидкой в размере 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение печного топлива и сжиженного газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Такую льготу предоставляют пенсионерам, которые работали в сельской местности и продолжают там жить после выхода на пенсию, в частности для:
- педагогов;
- медицинских работников;
- фармацевтов;
- работников музеев и библиотек;
- специалистов по защите растений;
- работников учреждений культуры.
Для получения льготы этим пенсионерам нужно иметь не менее 3 лет стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу.
Важно! Чтобы получить 100% скидки на коммунальные услуги, пенсионеру необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Льгота предоставляется только пенсионеру и не распространяется на его членов семьи.
Какие другие льготы имеют пенсионеры?
Пенсионеры в Украине имеют также транспортные и налоговые льготы.
- Пожилые люди могут бесплатно ездить в городском транспорте. Однако это не касается метро, за такси тоже придется платить.
- Пенсионерам разрешается не платить земельный налог. Впрочем, площадь участка не должна превышать нормам, установленных украинским законодательством.
- У пенсионеров есть право на бесплатную первичную и вторичную юридическую помощь. Однако и здесь есть ограничения: пенсия такого лица должна быть меньше 4 722 гривны, а для лиц с инвалидностью – меньше 6 056 гривен.
Стоит знать! Пенсионеры также могут получить жилищную субсидию, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. Ее размер будет зависеть от доходов человека и стоимости этих услуг.