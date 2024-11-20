Льготы для чернобыльцев: на какие суммы можно рассчитывать в 2024 году
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году стала одной из главных техногенных катастроф в истории человечества. Поэтому люди, пострадавшие вследствие этого, имеют права на определенные льготы.
Кто имеет право на льготы из-за ЧАЭС в 2024 году
В частности государство несет ответственность за компенсацию вреда, нанесенного людям в результате катастрофы, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ровенскую областную государственную администрацию.
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Компенсацию можно получить:
- за вред здоровью или инвалидность граждан и их детей, пострадавших в результате аварии на электростанции;
- из-за потери кормильца, если его смерть связана с Чернобыльской катастрофой;
- за материальные потери, которые понесли граждане и их семьи в связи с трагедией на ЧАЭС.
Важно! Государство имеет обязательства по медицинскому осмотру, лечения и определения доз облучения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от последствий трагедии.
Какие коммунальные льготы могут получить пострадавшие от ЧАЭС
Людям, которые относятся к первой категории пострадавших, государство гарантирует такие компенсации и льготы:
- 50% скидка платы за пользование жильем, коммунальными услугами;
- внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- одноразовая передача бесплатно в частную собственность занимаемых ими и их семьями квартир (домов) государственного и общественного жилищного фонда;
- внеочередное вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы для тех, если получатель льготы нуждается в улучшении жилищных условий.
Какие еще льготы имеют люди, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС
Первая категория пострадавших может получить медицинские льготы:
- бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей;
- бесплатное внеочередное зубопротезирование;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках;
- внеочередное ежегодное бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками путем предоставления ежегодной денежной помощи;
- пользование при выходе на пенсию и смене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены во время работы;
- ежегодное медицинское обслуживание, диспансеризация с привлечением необходимых специалистов, лечение в специализированных стационарах;
- получение больничного листа на весь период лечения в санаториях и специализированных лечебных учреждениях с учетом времени проезда туда и обратно, с выплатой пособия по государственному социальному страхованию независимо от того, кем и за чей счет выдана путевка;
- оплата больничных листов по временной нетрудоспособности лицам, которые являются участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Также чернобыльцам первой категории доступны льготы трудового формата:
- преимущественное право оставления на работе при высвобождении работников в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе при ликвидации, реорганизации;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от страхового стажа;
- выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в календарном году;
- использование очередного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 рабочих дней в год.
Кроме того, пострадавшим доступны транспортные виды льгот:
- внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем лиц с инвалидностью I и II группы независимо от наличия медицинских показаний;
- бесплатное пользование всеми видами городского и пригородного транспорта на территории Украины при наличии удостоверения установленного образца;
- бесплатный проезд один раз в год в любой пункт Украины и обратно автомобильным или воздушным, или железнодорожным, или водным транспортом с правом первоочередного приобретения билетов.
Обратите внимание! Полный перечень льгот для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы указано в ст. 20, 21, 22, 24 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".