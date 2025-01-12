Льготы для УБД: кто может их потерять в 2025 году

12 января 2025, 17:46
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Автор: Валерия Моргун

Участники боевых действий должны обновить свои данные в 2025 году. Это нужно сделать для сохранения льгот на оплату коммунальных услуг.

Кто из УБД может потерять льготы в 2025 году

Для этого нужно повторно подать заявление в органы Пенсионного фонда, пишет 24 канал со ссылкой постановление Кабмина.

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Так для большинства людей со статусом участника боевых действий (УБД) помощь на оплату коммунальных услуг будет продлена автоматически. Но это возможно только, если в обстоятельствах, которые влияют на назначение и размер льгот, не произошло изменений.

Речь идет о таких изменениях:

  • адреса проживания УБД;
  • составе семьи военного;
  • категория льготника;
  • список жилищно-коммунальных услуг.

В случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер (изменение адреса, изменение состава семьи, изменение категории льготника, изменение перечня ЖКУ) льготник подает в ПФУ в течение 30 календарных дней новое заявление,
- говорится в постановлении.

Как УБД продлить право на получение льгот

Для того, чтобы продлить право на получение льготы в 2025 году, УБД следует повторно обратиться в органы Пенсионного фонда.

В частности подать новую заявку можно так:

  • по почте;
  • через сервисный центр ПФУ;
  • на портале электронных услуг Пенсионного фонда;
  • с помощью е-подписи в мобильном приложении "Дія".