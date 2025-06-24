УБД и ветераны: кто и какие льготы получает

В Украине различают понятия "ветеран" и "участник боевых действий". Каждая из категорий имеет свои государственные льготы.

Чем ветеран отличается от УБД

Ветеранами войны являются лица, которые принимали участие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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К ветеранам войны относятся участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участники войны. Зато УБД являются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе военных подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных Сил действующей армии.

Поэтому каждый участник боевых действий является ветераном, но не каждый ветеран имеет статус участника боевых действий.

Какие льготы есть для УБД

Участники боевых действий, которые официально оформили статус, имеют право на различные государственные льготы.

Медицина:

Бесплатные лекарства, средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;

Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

Бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;

Право на продолжение пользования поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы;

Приоритетное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация;

Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов.

Жилье и коммунальные услуги:

Скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);

75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления;

75% скидка на топливо для домов без центрального отопления;

20% скидка на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату;

Первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Первоочередное право на вступление в жилищные и гаражные кооперативы, садоводческих товариществ и приобретение материалов для строительства.

Транспорт:

Бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси) при наличии удостоверения;

Бесплатный проезд один раз в два года всеми видами транспорта или проезд один раз в год со скидкой 50%.

Работа:

Гибкий график ежегодного отпуска и дополнительный отпуск 14 дней в году с сохранением заработной платы;

Пособие по временной нетрудоспособности независимо от стажа в размере 100% средней заработной платы;

Преимущество в оставлении на работе в случае сокращения работников и трудоустройстве при ликвидации предприятия, учреждения.

Также государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.