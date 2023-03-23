Что предлагают вместо пожизненных выплат УБД

Глава комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов отметила, что система поддержки ветеранов с использованием средств бюджета нуждается в трансформации и актуализации в соответствии с потребностями ветерана.

Читайте также До 1 миллиона гривен: украинцам, пострадавшим от войны, готовят новую помощь

Поэтому Третьякова предлагает концепцию, при которой действующие льготы переведут в двухлетнюю – трехлетнюю денежную стипендию, или доплату к основному доходу. Вместе с тем, она предлагает также провести опрос среди военных, в чем именно в первую очередь они нуждаются после демобилизации, какую поддержку и сервис ожидают.

По ее словам, нерабочие льготы нужно заменить на то, что действительно нужно военным после демобилизации – жилье, государственная финансовая поддержка на период адаптации к мирной жизни, реабилитация, отпуск, на который в бюджете также должны быть предусмотрены средства, содействие государству в достижении защитниками экономической независимости. И все эти процессы нуждаются в патронате со стороны государства.

Каким может быть размер новых выплат

Что касается размера таких новых временных доплат, то он, по мнению Третьяковой, должен зависеть от должности военнослужащих во время войны, срока службы, количества исполненных боевых задач.

Она подчеркнула, что все это нужно тщательно рассчитать, а это работа для правительства. И одновременно нужно готовить системные законопроекты и начинать переговоры с МВФ по обеспечению послевоенной адаптации, ведь это касается бюджетного финансирования.

Отпуск после демобилизации

Относительно оплачиваемого отпуска, то здесь мы будем дискутировать по поводу названия, ведь это не типичный отпуск. Но после демобилизации военнослужащий должен иметь не менее двух–трех месяцев для того, чтобы интегрироваться в гражданскую жизнь и получать доход за счет государства на уровне среднего размера денежного довольствия во время службы,

– отметила Третьякова.

Депутат считает, что, "по оптимистическому сценарию", через эти два–три месяца государственной поддержки и тесного взаимодействия с Ветеранской патронатной службой демобилизованный военнослужащий сможет найти рабочее место, иметь доход, стипендию от государства к основному доходу, медицинскую защиту, жилье, получить дополнительную или частичную квалификацию (при необходимости).