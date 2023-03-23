Що пропонують замість довічних виплат УБД

Голова комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів зазначила, що система підтримки ветеранів з використанням коштів бюджету потребує трансформації та актуалізації відповідно до потреб ветерана.

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Тож Третякова пропонує концепцію за якої чинні пільги переведуть у дворічну – трирічну грошову стипендію, або доплату до основного доходу. Разом з тим вона пропонує також провести опитування серед військових, що саме в першу чергу вони потребують після демобілізації, яку підтримку та сервіс очікують.

За її словами, неробочі пільги треба замінити на те, що дійсно потрібно військовим після демобілізації – житло, державна фінансова підтримка на період адаптації до мирного життя, реабілітація, відпустка, на яку в бюджеті також мають бути передбачені кошти, сприяння держави в досягненні захисниками економічної незалежності. І усі ці процеси потребують патронату з боку держави.

Яким може бути розмір нових виплат

Що стосується розміру таких нових тимчасових доплат, то він, на думку Третякової, повинен залежати від посади військовослужбовців під час війни, строку служби, кількості виконаних бойових завдань.

Вона підкреслила, що все це потрібно ретельно обрахувати, а це робота для уряду і водночас потрібно готувати системні законопроєкти та розпочинати перемовини з МВФ щодо забезпечення поствоєнної адаптації, адже це все стосується бюджетного фінансування.

Відпустка після демобілізації

Щодо оплачуваної відпустки, тут ми будемо дискутувати щодо назви, адже це не типова відпустка. Але після демобілізації військовослужбовець має мати щонайменше два – три місяці для того, щоб адаптуватися у цивільне життя, і отримувати дохід коштом держави на рівні середнього розміру грошового забезпечення під час служби,

– зазначила Третякова.

Депутатка вважає, що "за оптимістичним сценарієм" через ці два – три місяці державної підтримки та тісної взаємодії з Ветеранською патронатною службою демобілізований військовослужбовець зможе знайти робоче місце, мати дохід, стипендію від держави до основного доходу, медичний захист, житло, здобути додаткову або часткову кваліфікацію (за потреби).