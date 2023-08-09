Оплата за коммуналку вдвое меньше: кто из украинцев сможет получить такие льготы

Некоторые украинцы могут платить на 50% меньше коммуналки. Такие льготы предоставляются малообеспеченным слоям населения, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные платежи.

Кто может получить субсидию

Денежная помощь для оплаты коммунальных предоставляется украинцам, которые самостоятельно не могут оплатить полученные услуги. Субсидию сможет получить семья, суммарный доход которой не превышает 3 760 гривен.

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Важным критерием оценки для предоставления льгот является и жилая площадь, на которой проживает семья. В настоящее время в требованиях указаны: 21 квадратный метр общей жилой площади на каждого постоянного члена семьи и дополнительные 10,5 квадратных метров на всех.

При расчете субсидии, учитываются исключительно те члены семьи, которые проживают по указанному адресу. Количество прописанных жителей на предоставление льгот не влияет.

Заявление для получения льгот могут подать:

владельцы помещения;

арендаторы жилья.

Если приемная семья воспитывает троих и более детей, которым не больше 1 года, независимо от исходных данных, они могут подать заявление в ПФУ для получения субсидии или других льгот.

Как получить субсидию

Для получения помощи вам необходимо обратиться в региональное Управление социальной защиты:

Составьте заявление. Образец оформления здесь. Заполните право на доходы. Укажите все источники получения средств, если проверка выявит фальсификацию, вы получите автоматический отказ. Прикрепите документ, удостоверяющий ваше право собственности на определенное жилье или же добавьте договор аренды.

Если у вас есть документы, дающие право на дополнительные льготы, вы также можете их добавить, чтобы процесс рассмотрения проходил быстрее.

После подачи документов ваше заявление пройдет рассмотрение и только после этого вам произойдут начисления. Пока продолжаются проверки, выплаты не производятся и в будущем компенсация за этот период не предоставляется.