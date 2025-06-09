9 льгот для ВПЛ, о которых вы могли не знать

Государство системно поддерживает ВПЛ с помощью денежной помощи и различных льгот. Значительную часть из них имеют дети-ВПЛ.

Какие льготы доступны ВПЛ

Сейчас для переселенцев действуют по меньшей мере 9 льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр юридической помощи.

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1. Денежные выплаты

Ежемесячная государственная помощь в размере 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью продлена до осени 2025 года. Ее получают лица с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры, дети.

2. Субсидия на аренду жилья

Семьи ВПЛ, которые тратят на аренду более 20% от своего совокупного дохода, могут рассчитывать на государственную компенсацию части стоимости аренды жилья.

3. Компенсация за жилье

Программа "еВідновлення" охватывает также временно оккупированные территории, поэтому ВПЛ из таких регионов смогут подать заявление на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье после вступления в силу обновленного закона.

Льготы для детей-ВПЛ

Для детей-ВПЛ действует отдельная система льгот:

1. Первоочередное зачисление в учреждения дошкольного образования и школы

Такое право имеют дети из числа ВПЛ и те, кто имеет статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Речь идет о государственных/коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

2. Бесплатное питание в образовательных учреждениях

Для получения следует обратиться в администрацию образовательного учреждения и предоставить копии справки ВПЛ ребенка или решение об установлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

3. Бесплатное оздоровление или отдых

Родителям/законным представителям ребенка, которые имеют установленное действие, сообщение о такой возможности поступит автоматически. Те же, кто не установил приложение, могут получить информацию от органов соцзащиты по месту учета как ВПЛ.

4. Социальная стипендия в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования

Для получения этой стипендии студенты должны соответствовать следующим условиям:

учиться по государственному заказу (за средства государственного бюджета) на дневной форме обучения;

быть моложе 23 лет и включенными в рейтинг успеваемости;

не находиться в академическом отпуске;

не иметь академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения.

5. Первоочередное поселение и скидка на проживание в студенческих общежитиях

Отдельные учебные заведения также предоставляют скидку при оплате проживания. Информацию об этом можно получить в приемной комиссии учреждения высшего образования или непосредственно у коменданта общежития.

6. Льготный кредит на обучение

Дети из числа ВПЛ и дети, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения, которые зачислены на контрактную форму обучения в учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования могут получить льготный кредит для получения образования.