Какие льготы может получить жена УБД

Жены участников боевых действий имеют законное право на немалое количество льгот от государства. Речь идет в частности о скидках на различные коммунальные услуги.

Льготы для жен участников боевых действий

Семьи военных, имеющих статус, УБД имеют право на жилищные льготы, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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В частности к этим льготам относятся:

скидка 75% на оплату жилья;

скидка 75% на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг (для лиц с инвалидностью - 100%);

скидка 75% на топливо для домов без центрального отопления.

Какие скидки могут получить семьи с нетрудоспособными людьми Семьи, где все ее члены нетрудоспособны, скидка на газовое отопление составляет 75%. Кроме того, она рассчитывается на двойной размер нормативной площади – 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью. Члены семей военных могут обратиться с заявлением для получения этих льгот.

Обратите внимание! Скидка рассчитывается на каждого человека в семье: 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительные 10,5 квадратного метра на семью.