Инвалидность I группы в 2025 году: какие новые выплаты и льготы доступны
- Выплаты для лиц с инвалидностью I группы в 2025 году зависят от подгруппы и составляют от 2 361 до 4 722 гривен.
- Льготы включают бесплатное протезирование включают бесплатное протезирование, скидки на лекарства, бесплатный и льготный проезд, а также специальные услуги для улучшения качества жизни.
К первой группе инвалидности относятся лица, полностью утратившие трудоспособность и нуждающиеся в постоянном уходе. Для них предусмотрен ряд льгот и выплат.
Какая пенсия для людей с инвалидностью I группы
Выплата для лиц с инвалидностью с детства I группы составляет 100% прожиточного минимума, что в 2025 году равна 2 361 гривне. Кроме того, государство оказывает финансовую поддержку тем, кто ухаживает за этими людьми, передает 24 Канал со ссылкой на "ФАКТЫ".
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В зависимости от подгруппы определяется сумма выплат:
- для лиц с инвалидностью с детства первой группы, подгруппа А - подгруппа А - 4 722 гривны (200% прожиточного минимума);
- для лиц с инвалидностью с детства первой группы, подгруппа Б - 2 361 гривна (100% прожиточного минимума).
Дети с инвалидностью получают выплаты, размер которых зависит от их возраста и подгруппы:
- для детей до 6 лет, подгруппа А - 5 163 гривны;
- для детей до 6 лет, подгруппа Б - 1 281,50 гривны;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет, подгруппа А - 6 392 гривны;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет, подгруппа Б - 1 598 гривен.
Какие действуют льготы для людей с инвалидностью I группы
Эти услуги и льготы направлены на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью I группы и обеспечение их основных потребностей.
Специальные услуги:
- Внеочередное установление домашних телефонов.
- Бесплатное протезирование для детей с инвалидностью.
- Предоставление сурдотехники и услуг сурдоперевода для лиц с нарушениями слуха.
- Санаторно-курортное лечение для детей с инвалидностью.
Льготы на лекарственные средства:
50% скидка или бесплатное получение лекарственных средств по рецепту для лиц, получающих минимальную пенсию или социальную помощь.
Льготы на медицинские и технические средства:
- Протезы: глазные, зубные, челюстные.
- Сурдотехника, слуховые аппараты, очки.
- Средства передвижения. Включая электрические кресла-колесные.
- Автомобили (по медицинским показаниям).
Льготы на проезд:
- Бесплатный проезд в городском общественном транспорте для лиц I группы инвалидности и их сопровождающих (не распространяется на такси).
- 50% скидка на проезд автомобильным, железнодорожным, воздушным и речным транспортом в пределах Украины с 1 октября по 15 мая.
- Бесплатный проезд один раз в год для лиц с инвалидностью I группы вследствие войны, старше 85 лет (поездки туда и обратно).
- 50% скидка на внутренние поездки без ограничения количества для лиц с инвалидностью I группы вследствие войны старше 85 лет.