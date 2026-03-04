Некоторые украинцы получат помощь на коммуналку: кому правительство подготовило льготы

В Украине продлили предоставление льготных коммунальных услуг в 2026 году. Однако получить поддержку могут далеко не все желающие.

Кто может получить помощь на коммуналку в марте?

Льготы предоставляются, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи (именно в расчете на одного человека) за предыдущие шесть месяцев не превышает определенную сумму, о чем напомнили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Читайте также Россия хочет оставить украинцев без воды: к чему готовиться в 2026 году

Таким образом, в 2026 году право на льготы имеют:

уволенные с военной службы, которые стали лицами с инвалидностью;

родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

реабилитированные лица, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий или пенсионерами;

пострадавшие вследствие катастрофы на ЧАЭС (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;

жены (мужья) умерших граждан, если та (тот) не женились во второй раз, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории;

бывшие несовершеннолетние, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет, узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей бывшим малолетним, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

В 2026 году сумма, которая позволяет получить льготы на коммуналку, составляет 4 660 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Право на льготы по оплате ЖКУ в 2026 году ПФУ определяет автоматически. Поэтому украинцам не нужно дополнительно обращаться в органы Фонда.

Исключением могут быть только случаи, когда у льготника произошли изменения в составе семьи, месте проживания или перечня услуг, на которые назначены льготы.

Обратите внимание! Если среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека превышает 4 660 гривен, то обратиться за жилищной субсидией.

Что еще следует знать о коммунальных услугах весной 2026 года?