13 льгот для многодетных семей, о которых вы могли не знать
- Многодетные семьи в Украине получают льготы от государства из-за ухудшения демографической ситуации.
- Женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до 6 лет, могут досрочно выйти на пенсию с 50 лет.
Многодетными семьями считаются семьи, где мужчина и женщина в зарегистрированном браке воспитывают трех или более детей. Государство поддерживает такие семьи, ведь демографическая ситуация в Украине ухудшается.
Какие льготы доступны многодетным семьям
Многодетным семьям доступны льготы в различных сферах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный контактный центр.
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Среди основных льгот:
- 50% скидка платы за пользование жильем (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
- 50% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд;
- 50% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в случае если соответствующие дома не имеют центрального отопления;
- Внеочередное установление квартирных телефонов с абонентской платой в размере 50% от утвержденных тарифов.
Льготы для детей из многодетных семей
Дети из многодетных семей могут рассчитывать на следующие льготы:
- Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей;
- Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и компенсация расходов на зубопротезирование;
- Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
- Бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами;
- Бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху;
- Студентам из многодетных семей назначается социальная стипендия и может предоставляться дополнительная социальная и материальная помощь;
- 50% платы за пребывание и питание детей в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях, а семьи, среднемесячный совокупный доход которых ниже гарантированного минимума в расчете на одного человека, освобождаются от платы за пребывание и питание детей в этих заведениях;
- Право на бесплатное получение внешкольного образования;
- Преимущество в получении льготного кредита для получения детьми высшего образования.
Также женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до 6 лет, имеют право досрочно уйти на пенсию. Это можно сделать по достижении возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
По выбору матери или в случае ее отсутствия этой льготой может воспользоваться отец детей по достижении возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.