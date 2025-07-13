Кто имеет льготы на автогражданку и какой размер скидки в 2025 году

Некоторые автомобилисты в Украине имеют право на льготы в страховании своих железных коней. Впрочем для получения скидки на автогражданку необходимо выполнить несколько условий.

Какие льготы на автогражданку в 2025 году?

В январе 2025 года в Законе "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" произошли изменения. В частности они коснулись автомобилистов с удостоверением участника боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Ранее УБД освобождались от обязательного автострахования. Однако после изменений они тоже обязаны оформлять автогражданку.

Вместе с тем участникам боевых действий предоставляется льгота в 50% на стоимость полиса, Однако для получения скидки действуют следующие условия:

Льгота распространяется на автомобили с рабочим объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров или мощностью до 100 киловатт для электромобилей.

Транспортное средство должно быть в собственности участника боевых действий

Пользоваться авто может или сам УБД или другое лицо, которое относится к льготникам.

Транспорт не должен использоваться для предоставления платных услуг по перевозке.

Важно! Кроме участников боевых действий, льготу на автогражданку в размере 50% имеют право получить также пенсионеры и лица с инвалидностью. Но они также должны придерживаться указанных условий.

Как оформить автогражданку со скидкой?

Оформление автогражданки со скидкой начинается с выбора страховой компании.

Необходимо выбрать надежного страховщика, который предлагает льготные условия для УБД, пенсионеров и людей с инвалидностью.

После этого нужно предоставить компании документ, удостоверяющий статус льготника и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Затем автомобилисту предложат заполнить заявление и указать все необходимую информацию.

Далее необходимо оплатить стоимость полиса автострахования, учитывая 50%; скидку.

Стоит знать! Если льготник имеет в собственности несколько автомобилей, скидка на автогражданку предоставляется только на одно транспортное средство.